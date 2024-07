Examens de l'OCDE de la réforme de la réglementation : Norvège 2003

Cet examen de l'OCDE de la réforme de la réglementation de la Norvège propose, dans le contexte macroéconomique, une vue d’ensemble des efforts accomplis et des nouveaux défis à relever dans ce domaine, notamment au sujet de la qualité de la réglementation, de la politique de la concurrence et de l’ouverture des marchés. Il fait aussi le point sur les progrès réalisés dans l’application d’une pratique commerciale aux services publics, sur les réformes de l’aviation civile, ainsi que sur l’organisation du secteur hospitalier et du marché du travail. Un important chapitre, nouveau dans la collection, analyse le rôle des régulateurs dans la gouvernance des économies modernes, dans la perspective de l’examen des organes nationaux de tutelle.