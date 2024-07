Examens de l'OCDE de la réforme de la réglementation : Corée 2007

La Corée a été l’un des premiers pays à faire partie de la série d’examens de l’OCDE de la réforme de la réglementation. Depuis le premier examen réalisé en 2000, la Corée a fait des efforts vigoureux pour améliorer les conditions de la croissance à long terme et promouvoir la réforme réglementaire, éliminer la paperasserie, renforcer la politique de la concurrence et l’ouverture des marchés. Le gouvernement coréen a aussi modernisé le cadre réglementaire pour les technologies de l’information, domaine dans lequel la Corée figure parmi les pays de l’OCDE les plus avancés. Cet ouvrage évalue les progrès accomplis depuis 2000 et tire des enseignements du processus de mise en œuvre de la réforme réglementaire. Il met également en lumière les réponses possibles aux défis actuels. Ceux-ci incluent les demandes émanant d’une société vieillissante, les besoins sociaux futurs et le développement du capital humain. Cette étude comprend un nouveau chapitre consacré à l’enseignement supérieur, domaine dans lequel des améliorations du cadre réglementaire peuvent apporter des bénéfices significatifs pour l’innovation future et la productivité.