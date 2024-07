Examens de l'OCDE de la réforme de la réglementation : La réforme de la réglementation au Mexique 1999

Au cours des 15 dernières années, la réforme de la réglementation a été un des piliers de la transformation de l'économie du Mexique. Autrefois centrée sur elle-même et fortement réglementée, l'économie mexicaine est désormais relativement ouverte et fondée sur le marché. Les réformes réglementaires ont été plus rapides, plus larges et plus profondes que dans la plupart des pays de l’OCDE et ont déjà eu des effets bénéfiques importants, notamment en dotant le pays d'une flexibilité économique accrue qui lui a permis de sortir plus rapidement des crises économiques. Cependant, les bénéfices des réformes ont été ralentis par les crises macroéconomiques des années 90. Redoubler d'attention est donc aujourd'hui nécessaire pour parachever la mise en œuvre de réformes qui encouragent la concurrence et l'entrée sur les marchés, tout en renforçant la capacité de l'État mexicain à mettre en œuvre ses politiques à travers des instruments réglementaires transparents et de grande qualité. Une politique de stabilité menée plusieurs années durant à l'appui d'une croissance tirée par le marché pourrait avoir des retombées positives considérables et durables pour les entreprises et les consommateurs mexicains. Le Mexique est l'un des premiers pays à avoir demandé à l'OCDE de procéder à un examen général de ses pratiques réglementaires et des réformes de la réglementation menées à l'échelon national. Cet ouvrage est le fruit de l'évaluation approfondie menée par l'OCDE et d'un examen par ses pays Membres. Il présente une évaluation sans équivalent de la réforme de la réglementation dans des domaines aussi essentiels que le contexte macro-économique, la qualité du secteur public, la politique de la concurrence et sa mise en œuvre, ainsi que l'intégration des principes d'ouverture du marché dans les processus réglementaires et dans des secteurs tels que les télécommunications. Les politiques recommandées offrent un plan d'action équilibré à court et à plus long terme fondé sur les meilleures pratiques réglementaires à l'échelon international. Pour en savoir plus A lire dans la même collection : La réforme de la réglementation aux États-Unis, La réforme de la réglementation au Japon et La réforme de la réglementation aux Pays-Bas. L'analyse de fond dont découlent ces premiers examens par pays est présentée dans le Rapport de l'OCDE sur la réforme de la réglementation : Synthèse et dans les deux volumes du Rapport de l'OCDE sur la réforme de la réglementation : Études sectorielles et Études thématiques, publiés en 1997.