Études économiques de l'OCDE : Norvège 2004

Dans cette étude 2004 de l’économie de la Norvège, l’OCDE examine les mesures nécessaires pour maintenir un niveau élevé de performance économique. En raison des pressions dues au vieillissement de la population et à la maturation du système, la poursuite de la croissance dépendra des progrès de la productivité et de l’emploi. L’OCDE préconise un programme complet de réformes des marchés du travail et des produits, des programmes d’éducation, de prestations sociales et de transferts.