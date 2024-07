Études économiques de l'OCDE : Norvège 2019 (version abrégée)

La Norvège affiche l’un des niveaux de vie les plus élevés du monde. Ses résultats au regard de la plupart des indicateurs du bien-être sont meilleurs que ceux d’autres pays. Les classements élevés obtenus sur le plan du bien-être subjectif, de l’emploi et des revenus et le faible niveau des inégalités montrent que le pays a globalement bien réussi à atteindre les objectifs sociétaux qui sont au cœur du modèle nordique. Le PIB par habitant, qui ressort à quelque 60 000 USD, est supérieur à celui de la plupart des autres pays avancés.