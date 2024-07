Études économiques de l'OCDE : Norvège 1997

L’édition 1997 de l'Étude économique consacrée à la Norvège comporte des chapitres consacrés aux évolutions récentes et aux perspectives à court terme, aux politiques budgétaires et monétaires, à la réforme structurelle, à la mise en œuvre de la Stratégie de l'OCDE pour l'emploi et à l’éducation et à la formation.