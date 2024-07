Études économiques de l’OCDE : Lituanie 2022 (version abrégée)

L’économie lituanienne, après avoir réussi à sortir de la crise liée au COVID-19, a connu une croissance rapide jusqu’au début de 2022, soutenue par la hausse des exportations et l’intégration rapide dans les chaînes de valeur mondiales. Cependant, du fait de la poursuite de l’agression de l’Ukraine par la Russie et de la généralisation de ses conséquences, les perspectives se sont assombries. La croissance a ralenti et l’inflation est aujourd'hui parmi les plus fortes de la zone euro, poussée par les prix élevés de l’énergie et des produits alimentaires. En matière d’énergie, le pays a rompu toutes ses relations avec la Russie, se tournant à la place vers d'autres pays pour ses importations. Le gouvernement aide les réfugiés ukrainiens arrivés en grand nombre et soutient les ménages et les entreprises qui doivent affronter la crise énergétique. Le chômage structurel et l’inadéquation entre l’offre et la demande de compétences restent élevés, et la pauvreté ne recule que lentement. De nouvelles réformes pourraient contribuer à préserver la résilience économique et à faire face aux incertitudes croissantes. Réduire le champ d’activité des entreprises publiques et en améliorer la gouvernance contribueraient à accroître leur productivité. Lier plus étroitement l’éducation aux besoins du marché du travail permettrait d’améliorer l’emploi et les compétences. Une plus grande adoption des technologies numériques par les entreprises, conjuguée à une modernisation du secteur public et à des compétences solides, contribuera également à stimuler la croissance tendancielle. Atteindre l’objectif climatique de neutralité en gaz à effet de serre en 2050 nécessitera des mesures audacieuses, en matière de fiscalité comme de dépenses.

THÉMATIQUE SPÉCIFIQUE : TIRER PROFIT DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE