Études économiques de l'OCDE : Lituanie 2018 (version abrégée)

La Lituanie, qui compte moins de trois millions d’habitants, a réussi la transition qui lui a permis de passer d’une économie planifiée à une économie de marché depuis qu’elle a retrouvé son indépendance en 1991. L’environnement politique et économique est globalement démocratique et respectueux des lois du marché. La hausse du revenu par habitant au cours des 25 dernières années a été supérieure à celle observée dans la plupart des pays de l’OCDE ainsi qu’à celle enregistrée par d’autres pays de la région, facilitant ainsi la convergence vers le revenu moyen de l’OCDE. La Lituanie est très bien intégrée dans la communauté internationale : elle a adhéré à l’Organisation mondiale du commerce en 2001, est devenue membre de l’Union européenne en 2004 et a rejoint la zone euro en 2015. La situation financière du pays est saine, après une période prolongée marquée par des déficits et une augmentation de la dette.