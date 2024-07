Études économiques de l’OCDE : Lituanie 2020 (version abrégée)

L'économie de la Lituanie enregistre de très bonnes performances et la convergence avec les pays les plus développés de l’OCDE progresse rapidement, portée par la hausse des exportations et de l’investissement et par un cadre macroéconomique sain conjugué à un climat favorable aux entreprises. Pour la première fois depuis que le pays a retrouvé son indépendance, le solde migratoire est devenu positif. Le pic de la crise liée au COVID-19 a été l'un des plus modérés d'Europe, grâce au bon fonctionnement du système de santé, à l’efficacité des mesures d’endiguement et à la durée relativement courte du confinement. Pourtant, la prospérité n’est pas également répartie entre les personnes et entre les régions. De nouvelles réformes pourraient aider à entretenir les progrès accomplis à ce jour. Fournir une aide au revenu adéquate aux personnes nécessiteuses, particulièrement les plus âgés, et offrir des services sociaux de haute qualité, tout en améliorant l’intégration sur le marché du travail, sont autant de mesures qui pourraient contribuer à réduire la pauvreté. Pour asseoir un développement régional plus équilibré, il faudrait renforcer les institutions locales et régionales, améliorer l’éducation et les compétences, particulièrement en milieu rural, et assouplir le marché du logement. Enfin, le renforcement du cadre réglementaire, la réduction du périmètre des entreprises publiques et la transition vers une économie bas carbone permettraient de relever la productivité tout en garantissant une croissance résiliente et durable.

CHAPITRES THÉMATIQUES : RÉDUIRE LA PAUVRETÉ ; FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL