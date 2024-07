Études économiques de l'OCDE : Italie 1991

L’édition 1991 de l'Étude économique consacrée à l'Italie examine l'évolution récente, les perspectives, les problèmes à résoudre dans une perspective de moyen terme y compris réduire les rigidités du marché du travail et accélérer l'assainissement des finances publiques et le développement de la concurrence sur les marchés de biens et de services.