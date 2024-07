Études économiques de l'OCDE : Islande 2005

L'édition 2005 de l'Étude économique de l'OCDE sur l'Islande porte sur les principaux défis économiques que devra relever ce pays au cours des prochaines années. Elle aborde notamment les effets des projets d'investissements de grande envergure dans les industries à forte intensité énergétique. Comme toujours, l'ouvrage offre un aperçu complet de la situation et des perspectives macroéconomiques, ainsi que de l'orientation des politiques monétaire et budgétaire. Le chapitre relatif aux politiques structurelles aborde les problèmes de main-d'œuvre et d'environnement auxquels l'Islande va se trouver confrontée du fait des investissements de grande envergure réalisés dans les industries à forte intensité énergétique. Le dernier chapitre porte sur l'état actuel de la concurrence sur les marchés de produits, notamment sur le cadre législatif et réglementaire, et propose des orientations pour aller de l'avant.