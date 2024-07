Études économiques de l'OCDE : Corée 2004

Depuis quelques années, la Corée figure parmi les pays les plus dynamiques de l’Organisation et dans ce rapport 2004, l’OCDE se penche sur les grands défis que ce pays devra relever pour maintenir une telle croissance. Ce rapport dresse un bilan approfondi de la politique macroéconomique et des réformes accomplies concernant le marché du travail, les entreprises et le secteur financier. Le dossier spécial de cette édition porte sur la concurrence sur les marchés de produits.