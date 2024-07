Études économiques de l'OCDE : Corée 1994

L’édition 1994 de l'Étude économique consacrée à la Corée examine le contexte historique et politique, le développement économique de la Corée, les tendances récentes et perspectives, les marchés de biens et de services, le marché du travail, l'évolution du secteur financier et l'action des pouvoirs publics, le marché du logement et le secteur public.