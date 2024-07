Études économiques de l'OCDE : Chili 2022 (version abrégée)

L'économie chilienne s'est rapidement remise de la pandémie grâce à un soutien politique exceptionnellement fort de la part des politiques économiques, qui a finalement conduit à une importante surchauffe de l'économie. L'inflation a augmenté dans un contexte de forte consommation privée, aggravée par l’agression russe contre l’Ukraine. Les autorités monétaires ont agi rapidement pour contenir l'inflation, et les mesures de relance budgétaire sont en train d'être retirées. Pour l'avenir, les principaux défis à relever pour stimuler la productivité et l'investissement sont le renforcement de la concurrence, la réduction des obstacles réglementaires et l'augmentation des dépenses en matière de recherche et d'innovation, tandis que les besoins sociaux pressants exigent une plus grande attention à la manière dont les revenus et les opportunités sont répartis. Environ un tiers de la population active travaille dans le secteur informel, ce qui limite son accès aux prestations de protection sociale. Il sera essentiel de garantir un ensemble bien défini de prestations pour tous, sans distinction entre travailleurs formels et informels. L'élargissement de l'accès à une éducation préscolaire de qualité améliorerait les résultats scolaires et permettrait à davantage de femmes de travailler. Les défis et les risques environnementaux sont importants, mais ils offrent également des opportunités significatives pour l'avenir. Le contenu fossile actuellement élevé de la matrice énergétique contraste avec le fort potentiel du Chili en matière de production d'énergie renouvelable.

CHAPITRES SPÉCIAUX : AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ, ÉTENDRE LA PROTECTION SOCIALE, RÉDUIRE L'INFORMALITÉ DU TRAVAIL