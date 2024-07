Études économiques de l'OCDE : Chili 2007

L’étude périodique de l’OCDE consacrée à l’économie chilienne porte essentiellement sur les enjeux fondamentaux auxquels est confronté le pays : gestion de l’économie après l’envolée des cours du cuivre ; efficience des services dans les secteurs des soins de santé, de l’éducation et du logement ; économie informelle ; et relèvement du taux d’activité des jeunes et des femmes.