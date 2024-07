Études économiques de l'OCDE : Chili 2010

L’édition 2010 de l’étude économique du Chili analyse quatre enjeux principaux : comment surmonter la crise, consolider la politique budgétaire, encourager les gains de productivité et améliorer la qualité des établissements scolaires. Il ressort de l’étude que le Chili est en train de sortir de la crise et que le système financier a bien résisté tandis que la réglementation et et le cadre budgétaire devront être renforcés. Le Chili devra intensifier les gains de productivité, faire en sorte que l’innovation aille au-delà de la recherche fondamentale et, enfin, améliorer la qualité de l’enseignement.