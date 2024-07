Études économiques de l’OCDE : Chili 2021 (version abrégée)

Au cours des dernières décennies, le Chili a réalisé des progrès considérables en termes de prospérité économique et de réduction de la pauvreté. Le revenu par habitant a plus que doublé ces vingt dernières années, pour devenir l’un des plus élevés d’Amérique latine. Or, un coup d'arrêt a été mis à ces progrès. En effet, depuis octobre 2019, le pays a fait face à deux chocs sans précédent, les mouvements sociaux puis la crise du COVID-19. La convergence des revenus avait déjà commencé à ralentir avant ces chocs, sur fond de hausse modérée de la productivité, et si la croissance économique passée a permis à de nombreux Chiliens de sortir de la pauvreté au cours des trois dernières décennies, les inégalités de revenu demeurent élevées par comparaison avec les autres pays de l’OCDE. Toutefois, cette période sans précédent pourrait aussi fournir l’occasion de forger un consensus citoyen autour de grandes réformes en suspens, en renforçant les valeurs communes autour de l’importance de services publics solides et de l’intérêt d’appartenir au secteur formel. De telles améliorations économiques et sociales nécessiteront de nouveaux progrès dans la réduction des inégalités et la constitution d’une classe moyenne plus robuste ainsi que dans le renforcement de la productivité et du dynamisme des petites et moyennes entreprises (PME), qui seront particulièrement affectées par la crise sanitaire. En outre, pendant la pandémie, les technologies numériques contribuent de manière cruciale à assurer la continuité de l’activité et à préserver les emplois. La transformation numérique jouera un rôle de plus en plus déterminant dans la reprise, tout en permettant de remédier à la faiblesse persistante de la productivité.

CHAPITRE THÉMATIQUE : NUMÉRIQUE, PRODUCTIVITÉ ET COMPETENCES