Études économiques de l'OCDE : Chili 2018 (version abrégée)

La qualité de vie des Chiliens s'est améliorée sensiblement au cours des dernières décennies, sous l'effet d'un cadre macroéconomique stable, de réformes structurelles audacieuses, comme la libéralisation des échanges et de l'investissement, et du dynamisme des secteurs des ressources naturelles. La qualité de vie est proche de la moyenne de l'OCDE pour certaines dimensions du bien-être, notamment l'emploi et les salaires, l'équilibre vie professionnelle-vie privée, l'état de santé et le bien-être subjectif. Le processus de rattrapage engagé en termes de produit intérieur brut (PIB) par habitant et la réduction des inégalités observés au Chili figurent parmi les plus rapides qu'ait connus la zone OCDE au cours des dernières décennies. Cependant, ces progrès ont ralenti dernièrement et le rapport entre les déciles supérieur et inférieur de la distribution des revenus disponibles figure parmi les plus élevés de la zone OCDE, même s'il est plus faible que dans d'autres pays d'Amérique latine.