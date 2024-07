Essai no. 433: Toxicité Aiguë par Inhalation : Méthode de la Concentration Prédéterminée

Cette méthode fournit des informations sur le danger pour la santé humaine résultant de l’exposition à court terme à un produit chimique.

Le principe de la méthode est que, dans l'étude principale, seules des concentrations modérément toxiques sont employées, et l'administration des concentrations supposées mortelles devrait être évitée. Des groupes d'animaux d'un même sexe sont exposés pendant une courte période au produit chimique d'essai suivant une procédure séquentielle, avec les concentrations prédéterminées appropriées pour les vapeurs, les poussières/brouillards (aérosols) ou gaz. D'autres groupes d'animaux peuvent être testés à des concentrations supérieures si aucun signe de toxicité manifeste n'est observé à une concentration moindre. Ce mode opératoire est poursuivi jusqu'à ce que soit atteinte une concentration qui provoque une toxicité manifeste ou la mort/l'état moribond d'un seul animal, lorsqu'aucun effet n'est observé à la concentration maximale, ou encore si des morts/états moribonds sont observés à la concentration la plus basse. Un total de cinq animaux d'un seul sexe est normalement employé pour chaque niveau de concentration étudié. Les résultats de cette étude incluent une pesée au moins une fois par semaine et des observations quotidiennes détaillées, de même qu’une autopsie générale. La méthode fournit des informations sur les propriétés dangereuses et permet à la substance d'être classée pour la toxicité aiguë selon le Système Général Harmonisé de Classification et d'Étiquetage des Produits Chimiques.