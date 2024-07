Cet ouvrage présente un ensemble d’indicateurs comparables à l’échelle internationale sur les services éducatifs destinés aux élèves souffrant de déficiences, de difficultés et de désavantages sociaux. Il indique le nombre d’élèves concernés, les types d’établissement où ils sont scolarisés – écoles spéciales, classes spéciales ou classes ordinaires – et ce, par niveau (pré-primaire, primaire, premier et deuxième cycles du secondaire). Il renseigne également sur les structures d’accueil et les taux d’encadrement, et examine les conséquences pour l’action des pouvoirs publics dans ce domaine. Par ailleurs, cette nouvelle édition présente pour la première fois l’évolution des données concernant les élèves présentant des déficiences, des difficultés et des désavantages sociaux entre 1999 et 2003.