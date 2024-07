Cet ouvrage présente un ensemble de données, comparables au niveau international, sur les services éducatifs pour les élèves présentant des déficiences, des difficultés et des désavantages sociaux. Il met en lumière les effectifs d’élèves concernés, ainsi que le type d'écoles qui les reçoit – écoles spéciales, classes spéciales ou classes ordinaires –, et ce par niveau d'éducation (pré-primaire, primaire, les premier et deuxième cycles de l'enseignement secondaire). Il renseigne également sur les structures d’accueil et les ratios élèves/enseignants et examine les conséquences pour l'action des gouvernements en direction de ces élèves. L'analyse est basée sur les données à la fois quantitatives et qualitatives communiquées par 28 pays et provinces de l'OCDE. Ce rapport est une mise à jour des statistiques et indicateurs publiés en 2004 sous le titre Équité dans l'enseignement : Élèves présentant des déficiences, des difficultés et des désavantages sociaux.