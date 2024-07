Effets positifs potentiels du télétravail sur la productivité à l’ère post-COVID-19 : quelles politiques publiques peuvent aider à leur concrétisation ?

La crise sanitaire et économique déclenchée par la pandémie de COVID-19 et les mesures d’éloignement physique qu’elle a rendues nécessaires obligent de nombreuses entreprises à pratiquer le télétravail (c’est-à-dire le travail depuis le domicile) à grande échelle. Cette contrainte pourrait déboucher sur une mise en œuvre plus généralisée du télétravail après la crise, qui produira d’amples répercussions et dont l’effet net sur la productivité et d’autres indicateurs est incertain. Les politiques publiques et la coopération entre les partenaires sociaux seront essentielles pour faire en sorte que les méthodes de travail innovantes, efficientes et aptes à améliorer le bien-être apparues pendant la crise puissent être maintenues et développées après la levée des mesures d’éloignement physique. Pour maximiser l'impact positif d’un recours accru au télétravail sur la productivité et le bien-être, les pouvoirs publics doivent encourager les investissements dans la capacité physique et managériale des entreprises et de leurs employés à pratiquer le télétravail et répondre aux risques que pourrait entraîner la réduction d’échelle excessive des espaces de travail en particulier pour le bien-être des employés et l’innovation à long terme.