Dragons et éléphants en Amérique latine

L'influence grandissante de la Chine en Afrique et en Amérique latine a partiellement occulté la naissance d'un autre géant à l'Est : l'Inde. L'émergence de ce nouvel acteur asiatique est symptomatique de l'évolution rapide de la donne économique mondiale. L'omniprésence de l'Europe, du Japon et des Etats-Unis en tant que centres économiques s'érode peu à peu, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités - et défis - pour le monde en développement.