Documents de l'OCDE, Volume 1Numéro 2

Table des matières

11. Troisième forum mondial, administration en ligne au service de la démocratie et du développement : conclusions et recommandations

12. Une décennie de libéralisation commerciale dans les économies en transition, rédigé par Blanka Kalinova

13. New Forms of Co-operation and Integration in Emerging Africa: Obstacles to Expanding Intra-African Trade, par Roberto Longo et Khalid Sekkat (en anglais seulement)

14. Nouvelles formes de coopération et d’intégration en Afrique émergente : la réforme des télécommunications en Afrique subsaharienne, par Patrick Plane (en français seulement)

15. Premier rapport sur les initiatives des pouvoirs publics et du secteur privé pour promouvoir et mettre en oeuvre les lignes directrices de l’OCDE régissant la protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique

16. Coopération bilatérale pour combattre la fraude transfrontière : l’expérience des Etats-Unis et du Canada