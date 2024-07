Numéro spécial sur l’énergie nucléaire

Table des matières

361. Stepwise Approach to Decision Making for Long-term Radioactive Waste Management

Experience, Issues and Guiding Principles

(en anglais seulement)

362. Le facteur humain : un défi pour les autorités de sûreté nucléaire

363. Avis techniques du CSIN – n° 6

Analyse d’évènements fondée sur l’EPS

364. Benchmark on Beam Interruptions in an Accelerator-driven System

Final Report on Phase II Calculations

(en anglais seulement)