Ces dix prochaines années, un pourcentage croissant de jeunes adultes devraient obtenir un diplôme de l’enseignement tertiaire, la Chine et l’Inde caracolant en tête – en particulier dans les domaines en plein essor et extrêmement porteurs des STIM. Cependant, si dans les pays de l’OCDE et du G20, le pourcentage de diplômés de l’enseignement tertiaire devrait augmenter davantage chez les femmes que chez les hommes, celles-ci pourraient néanmoins continuer de rester en retrait dans les domaines des STIM, où elles ont toujours été sous-représentées. Dans un avenir proche, le défi consistera à garantir que les systèmes d’éducation sont en mesure de délivrer des diplômes de l’enseignement tertiaire d’une qualité et d’une pertinence optimales, dans un souci constant d’équité et d’inclusivité.