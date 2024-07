Développement de campus universitaires d'excellence internationale en Espagne

En 2009, le Ministère espagnol de l’Éducation a lancé un nouveau programme de modernisation et d’internationalisation des campus universitaires espagnols. Cette initiative a axé son action sur l’enseignement, la recherche et certains aspects du transfert technologique. Les résultats à ce jour sont positifs, et contribuent à la création de campus universitaires durables qui s’intègrent à leur environnement...