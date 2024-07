Les capacités de production d'acier dans les économies non membres de l'OCDE 2010

Cette publication biennale présente les tendances d’évolution des capacités de production d’acier dans les économies non membres de l’OCDE. Le présent rapport fait donc le point sur les capacités actuelles de production d’acier de ces pays et sur les évolutions attendues d’ici 2012.



Les capacités de production d’acier dans les économies non membres de l’OCDE comprend un appendice qui donne des informations détaillées sur les économies, par pays, par entreprise, par aciérie ou par projet ainsi que sur les capacités actuelles, les équipements, les dates d’entrée en service prévues, la structure du capital et les sources d’information consultées. L’appendice décrit aussi succinctement l’état d’avancement des projets, les modifications apportées récemment au calendrier des travaux ainsi que, lorsqu’elles sont connues, les modalités de financement de projets.