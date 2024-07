Les échanges et l'ajustement structurel : Les enjeux de la mondialisation recense les conditions à remplir pour réaffecter avec succès la main-d’œuvre et le capital à des emplois et des usages plus efficients face à l’émergence de nouvelles sources de concurrence, au progrès technologique et à la réorientation des préférences des consommateurs. L’ouvrage s’intéresse en outre aux moyens de limiter les coûts d’ajustement pour les individus, les collectivités, et la société tout entière. Fondé sur des études de cas sectorielles spécifiques, cet ouvrage analyse les enjeux de l’ajustement et le cadre d’action dans les pays développés et en développement. Il formule des recommandations concrètes sur les bonnes pratiques.