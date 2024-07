L'industrie sidérurgique 2006

Cette publication annuelle et factuelle contient des tableaux statistiques sur la production, la consommation et les échanges sidérurgiques, ainsi que des indicateurs de conjoncture comme les niveaux d'emploi, les investissements productifs annuels par secteur et par pays, les prix à l'exportation, les prix intérieurs et les indicateurs de certains produits sidérurgiques. Les données portent sur les pays de l'OCDE et le Brésil, la Bulgarie, l'Inde, la Roumanie, la Russie et l'Ukraine. Elles concernent, pour l'essentiel, les années 2003 et 2004.