L'industrie sidérurgique 1998

Cette publication annuelle présente sous forme de tableaux statistiques des données sur la production, la consommation et les échanges d'acier, ainsi que d'autres indicateurs d'activité comme les effectifs employés, les dépenses annuelles d'investissement par secteur et par pays, les prix à l'exportation, les prix de base intérieurs et les indices de prix de certains produits sidérurgiques. Il couvre les pays de l'OCDE, certains pays d'Europe centrale et orientale et certains nouveaux États indépendants