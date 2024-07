Les capacités de production d'acier dans les pays non OCDE 1999

Ce rapport surl’évolution des capacités de production d’acier dans les pays non membres de l’OCDE est fait tous les deux ans. Le rapport passe en revue les éléments d'information disponibles sur les capacités actuelles de production et sur leur évolution probable jusqu’en 2000. L’annexe du rapport présente des information détaillées, par aciérie, sur les capacités et les équipements sidérurgiques actuels et prévus dans les pays non membres de l’OCDE.