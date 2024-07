Des emplois de qualité pour tous dans un monde du travail en mutation

La révolution numérique, la mondialisation et l’évolution démographique transforment les marchés du travail au moment où les responsables publics sont aux prises avec une croissance atone de la productivité et des salaires et de fortes inégalités de revenu. La nouvelle Stratégie de l'OCDE pour l’emploi propose un cadre d’action complet et des recommandations en vue d’aider les pays à relever ces défis. Elle va au-delà de l'aspect quantitatif de l'emploi pour faire de la qualité des emplois et de l'inclusivité du marché du travail des priorités essentielles de l’action publique, tout en mettant l'accent sur l'importance de la résilience et de l'adaptabilité pour assurer le bon fonctionnement de l'économie et du marché de l'emploi, dans un monde du travail en mutation rapide. Le message clé est que des politiques renforçant la flexibilité sur les marchés des produits et du travail sont nécessaires mais pas suffisantes. Des politiques et des institutions qui protègent les travailleurs, favorisent l'inclusion et permettent aux travailleurs et aux entreprises de tirer le meilleur parti des changements en cours sont également nécessaires pour promouvoir des résultats bons et durables.

« Avec sa nouvelle Stratégie pour l’emploi, l'OCDE fait le point, de façon intelligente et judicieuse, sur les moyens que les pays doivent utiliser pour atteindre l’objectif d’une prospérité partagée. J’espère que les décideurs du monde entier vont non seulement la lire mais aussi mettre en pratique ses conseils avisés. »

Jason Furman, Professeur à la Harvard Kennedy School et ancien Président du Comité des conseillers économiques du Président Barack Obama.

« Les inégalités, la précarité économique et l’exclusion font la une de l’actualité. La colère gronde et le populisme gagne du terrain. Que peut-on faire ? Quelles stratégies adopter ? Telles sont les questions essentielles que passe en revue le nouveau rapport sur la Stratégie pour l’emploi de l'OCDE. J'espère qu’il permettra d’amorcer les débats très sérieux que ces questions méritent. »

Olivier Blanchard, Senior Fellow au Peterson Institute, Professeur émérite au MIT et ancien Chef économiste du FMI.