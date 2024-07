Système de notification des pays créanciers sur les activités d'aide 2007

Cette publicationprésente des statistiques complètes sur les apports d’aide à la lutte contre le VIH/sida. L’analyse couvre la période 2000-2006, y compris les tendances des apports d’’aide par les donneurs et l’adéquation de ces apports avec les besoins des pays bénéficiaires ; des estimations sont fournies pour 2007. La publication rassemble également les activités d’aide pour la lutte contre le VIH/sida notifiées par les membres du CAD et par les institutions multilatérales dans la base de données SNPC sur les activités d’aide (Système de notification des pays créanciers). Les informations sont fondées sur les engagements et versements individuels d'Aide publique au développement (APD) à la lutte contre le VIH/sida.