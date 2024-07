Système de notification des pays créanciers sur les activités d'aide 2006

Ce rapport fournit des données sur l’aide affectée aux services sociaux de base (SSB) pendant la période 1995-2004. Il débute par une analyse de l’évolution de cette aide, qui a plus que doublé entre 1995 et 2004 et représente maintenant 20 % environ de l’ensemble de l’aide. Il répertorie ensuite par pays bénéficiaire les engagements spécifiques pris pendant cette période, en indiquant le pays donneur, l’agence d’aide, le type d’aide et son montant en dollars, l’intitulé du projet, et en précisant s’il prend en compte les questions d’égalité hommes femmes ou de développement participatif et de bonne gouvernance.