Système de notification des pays créanciers 2009

Cette publication présente des statistiques complètes sur les apports d’aide dans le secteur de l’agriculture. L’analyse couvre la période 2002-2007, y compris les tendances des apports d’aide par les donneurs, le ciblage géographique et un panorama des interventions des donneurs à court et long terme face aux enjeux de la sécurité alimentaire. Des profils individuels par donneur présentent les statistiques principales sous formes de tableaux et graphiques.

La publication rassemble également les activités d’aide dans le secteur de l’agriculture notifiées en 2007 par les membres du CAD et par les institutions multilatérales dans la base de données SNPC sur les activités d’aide (Système de notification des pays créanciers). Les informations sont fondées sur les engagements et versements individuels d’Aide publique au développement (APD) dans le secteur de l’agriculture.

Les informations présentées sont uniques, comparables et conformes aux définitions et à la méthodologie des statistiques du CAD. Elles visent les besoins des agences et institutions de coopération au développement en soutien de la programmation et de l’analyse par pays et par secteur.