Concurrence sur les marchés de produits et performance économique en France

La croissance économique française sur la dernière décade s'est avérée insuffisante pour résorber un taux de chômage élevé et persistant. Les études et comparaisons internationales disponibles suggèrent qu'un renforcement du degré de concurrence permettrait d'améliorer significativement la performance économique. La France n’est plus loin de la meilleure pratique pour ce qui est de la réforme de la politique de la concurrence. Pourtant, d’autres considérations de politique économique font souvent obstacle à l’émergence d’une véritable concurrence. Des pressions concurrentielles relativement faibles prévalent dans plusieurs secteurs, notamment les secteurs de services abrités. Les restrictions à la concurrence réduisent la croissance de la production et freinent la création d’emplois dans les secteurs réglementés. L’action des pouvoirs publics doit pondérer davantage le bien-être global des consommateurs face à l’opposition des groupes d’intérêt spéciaux de taille relativement restreinte mais très actifs. Le présent chapitre passe en revue les réformes qui renforceraient la concurrence en : i) consolidant les institutions et en clarifiant mieux les responsabilités de la mise en œuvre de la concurrence ; ii) donnant aux autorités sectorielles de réglementation une plus grande compétence pour l’amélioration de l’accès non discriminatoire des tiers et d’autres aspects de la concurrence dans les industries de réseau ; iii) abolissant les réglementations trop contraignantes dans le secteur de la distribution ; et iv) supprimant la protection inutile dans certains services professionnels. Ce Document de travail se rapporte à l'Étude économique de l'OCDE de la France 2005 (www.oecd.org/eco/etudes/france).