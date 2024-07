C’est sous l’égide du ministère de l’Éducation et des Compétences du Royaume-Uni (DfES) et du Programme de l’OCDE pour la construction et l’équipement de l’éducation (PEB) que s’est tenu le séminaire intitulé « Concevoir les environnements d’apprentissage du XXIe siècle ». Deux projets menés par le Royaume-Uni sont présentés ici.