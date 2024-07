Un Compte satellite du tourisme a pour objectif d’analyser en détail tous les aspects de la demande de biens et de services associés à l’activité des visiteurs; de voir comment cette demande se confronte dans la pratique à l’offre de ces biens et services dans cette même économie; et de décrire les interactions entre cette offre et d’ autres activités économiques. Le présent volume, Compte satellite du tourisme : recommandations concernant le cadre conceptuel 2008, offre un cadre mis à jour pour la construction d’un Compte satellite du tourisme. Il devrait permettre une plus grande compatibilité interne des statistiques du tourisme avec le reste du système statistique d’un pays et une meilleure comparabilité internationale des données.