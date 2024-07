Cette « Boîte à outils anti-spam » élaborée par des décideus et des professionnels forme un cadre pour lutter contre le spam en s'appuyant sur un large éventail de solutions pluridisciplinaires telles que la réglementation et la répression, les initiatives anti-spam du secteur privé, les partenariats de coopération, la métrologie du spam et la coopération internationale.