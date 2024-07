Cet ouvrage présente une approche totalement nouvelle des besoins éducatifs particuliers. La démarche consiste à comparer la situation des élèves handicapés, de ceux ayant des difficultés d'apprentissage ou présentant des troubles du comportement et des élèves défavorisés, en se référant aux moyens supplémentaires mis à leur disposition pour leur permettre de suivre le programme d'enseignement, ce qui, dans certains pays, concerne quelque 35 % des enfants d'âge scolaire.

Afin d'améliorer la qualité des comparaisons, les pays ont procédé à une refonte de leurs systèmes de classification et de leurs données selon un cadre nouveau formé de trois catégories transnationales.

La catégorie A comprend les élèves atteints de handicaps qui ont une origine organique claire. La catégorie B comprend les élèves ayant des difficultés d'apprentissage et de comportement qui ne sont imputables à aucune cause particulière. La catégorie C comprend les élèves défavorisés, dont les difficultés résultent d'inégalités sociales.

A travers les multiples analyses qu'il contient, cet ouvrage s’intéresse notamment au nombre d'élèves ayant des besoins éducatifs particuliers et aux lieux dans lesquels ils sont scolarisés (établissements spéciaux, classes spéciales ou écoles ordinaires), et présente une ventilation par sexe.

Des données ont été fournies par les 23 pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique (Communauté flamande), Canada (Nouveau-Brunswick), Corée, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Turquie.