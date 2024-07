Analyse des variables socio-culturelles et de l'ajustement en Côte d'Ivoire

Ce texte examine, en se référant à des données empiriques, la façon dont les femmes et les enfants ont été affectés par la récession et l'ajustement structurel. L'analyse attentive de l'impact sur les femmes (comparées aux hommes) dans les pays en voie de développement est encore embryonnaire. Pour faciliter la compréhension des données de l'enquête permanente effectuée en 1985 en Côte d'Ivoire, on s'est aussi référé aux études sociologiques et anthropologiques existantes. Ces études nous informent sur les structures socio-culturelles, les échanges économiques entre hommes et femmes au sein du ménage, la division du travail pour certaines tâches et types d'emploi (et sur différentes cultures : d'exportations ou vivrières, pour les zones rurales) et la façon dont sont utilisées différentes sources de revenus et par qui. Le point essentiel est que les programmes d'ajustement et autres puissent fournir des opportunités réelles et stimuler certains comportements, pour les hommes ou ...