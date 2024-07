La présente Boîte à outils est un outil de perfectionnement professionnel à l’usage des individus ou des groupes. Elle a été conçue pour aider les décideurs, les intervenants et les parties intéressées à analyser leurs politiques et leurs pratiques actuelles en matière de direction des établissements scolaires et à élaborer une conception commune de où et comment intervenir sur la base des recommandations formulées par l’OCDE dans Améliorer la direction des établissements scolaires.