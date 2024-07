Aider les pays partenaires à renforcer leurs capacités

Sur la période allant de 2006 à 2010, le renforcement des capacités a été traité comme un thème particulier dans 19 examens par les pairs, compte tenu de son importance croissante dans le domaine de la coopération pour le développement. En outre, la manière dont les membres du CAD soutiennent le renforcement des capacités dans les pays partenaires a été étudiée dans de nombreux autres processus d’examen par les pairs dans le cadre de l’efficacité de l’aide. Ce rapport met en évidence les thèmes et enseignements communs de ces examens relatifs au renforcement des capacités, notamment la coopération technique, qui est l’une des principales formes de l’aide apportée par les membres du CAD aux pays partenaires. Les leçons concernent principalement la façon dont les membres du CAD peuvent adapter leurs pratiques, notamment dans le domaine de la coopération technique, afin d’aider plus efficacement les pays partenaires à développer leurs propres capacités. Le rapport comprend des exemples de pratiques et d’expériences des membres du CAD et décrit les défis que les donneurs auront encore à relever pour améliorer leurs pratiques dans le domaine du soutien au renforcement des capacités.