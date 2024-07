Les heures travaillées désignent, pour une période annuelle donnée, le nombre total d’heures effectivement travaillées divisé par le nombre moyen de personnes occupant un emploi.

Les heures effectivement travaillées comprennent les heures de travail ordinaires des travailleurs à temps plein, à temps partiel et saisonniers, les heures supplémentaires rémunérées ou non et les heures de travail consacrées à des emplois complémentaires. En sont exclues les heures non travaillées pour cause, entre autres, de jour férié, de congé annuel rémunéré, de maladie, de blessure ou d'invalidité temporaire, de congé de maternité, de congé parental, de scolarité ou formation, de chômage technique ou économique, de grève ou conflit du travail, d'intempéries ou de congé compensatoire. Les données englobent les salariés et les travailleurs indépendants.

Elles visent à effectuer des comparaisons de tendances dans le temps ; à cause de la disparité des sources et des méthodes de calcul, elles ne permettent pas de comparer les volumes moyens d'heures travaillées d’une année donnée.

Cet indicateur est exprimé en termes de nombre d’heures par travailleur et par an.