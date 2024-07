La base de données mondiale des statistiques des recettes publiques fournit des données détaillées sur les recettes fiscales à partir de 1990 et comparables pour 127 économies. Les données sont non seulement rapportées au niveau des administrations publiques, mais aussi aux niveaux infra-national et des caisses de sécurité sociale. Les indicateurs clés de la base de données, le ratio impôts/PIB et la structure fiscale (la part d'une catégorie fiscale dans les recettes fiscales totales), permettent une analyse comparative transnationale et une analyse détaillée dans le temps et entre catégories fiscales. Les données sont présentées avec les moyennes régionales des pays africains participants, de l'Amérique latine et des Caraïbes (ALC) et de l'OCDE. La base de données fournit également des données sur les recettes fiscales en monnaie nationale et en dollars US.

Cet ensemble de données combine les différentes publications régionales des statistiques sur les revenus : Statistiques des recettes publiques de l'OCDE 2023, Statistiques des recettes publiques en Afrique 2023, Statistiques des recettes publiques en Amérique latine et dans les Caraïbes 2023, Statistiques des recettes publiques en Asie et au Pacifique 2023. Les données sont mises à jour conformément au calendrier de publication des publications sur l’Amérique latine et les Caraïbes (deuxième trimestre de chaque année) et de l’OCDE (quatrième trimestre de chaque année).