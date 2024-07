Gérer les transitions environnementale et énergétique pour les régions et les villes

À propos du texte du programme : Pour que nos économies soient climatiquement neutres et que l'utilisation des ressources reste dans les limites planétaires, nous devons réduire la consommation d'énergie, passer aux énergies renouvelables et rendre les économies circulaires. Cela nécessite des transformations majeures aux niveaux régional et local. L'OCDE et la Direction générale de la politique régionale et urbaine de la Commission européenne ont organisé en 2019 une série d'ateliers intitulée « Gérer les transitions environnementales et énergétiques pour les régions et les villes » afin de discuter des défis et des opportunités. Cinq ateliers d'experts de haut niveau discutent du rôle des régions et des villes. Les résultats sont disponibles dans une publication et une série de documents de travail.