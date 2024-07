PISA Foire aux questions (FAQs)

L'enquête PISA se concentre sur l'évaluation des performances des élèves en mathématiques, en compréhension de l’écrit et en sciences, afin de déterminer dans quelle mesure les élèves peuvent utiliser ce qu'ils ont appris à l'école et en dehors de l'école pour participer pleinement à la vie de la société. L'enquête PISA recueille également des informations précieuses sur les attitudes et les motivations des élèves, et évalue des compétences telles que la résolution de problèmes en collaboration, la compétence globale et la pensée créative. Afin de mieux comprendre comment les élèves sont préparés à résoudre des problèmes complexes, à penser de manière critique et à communiquer efficacement au XXIe siècle, l'enquête PISA explore constamment de nouveaux domaines d'évaluation, tels que « l'apprentissage dans un monde numérique » ou « l'éducation critique aux médias ».

L'enquête PISA s'appuie sur des contenus que l'on trouve dans les programmes scolaires du monde entier et examine la capacité des élèves à appliquer des connaissances et des compétences pour examiner, interpréter et résoudre des problèmes. L'enquête PISA ne prescrit ni ne promeut aucun programme d'études et n'est pas non plus limitée par la nécessité de trouver un dénominateur commun.