Améliorer la production et l’utilisation des profils de formation en Belgique francophone

Le marché du travail en Belgique francophone est confronté à d'importants défis liés aux compétences. Des pénuries de main-d'œuvre persistantes existent dans un grand nombre de secteurs, et l'inadéquation des compétences avec les besoins du marché du travail reste un problème important. Parallèlement, malgré des progrès récents, la qualité, l'attrait et la pertinence de l'enseignement et de la formation professionnels (EFP) suscitent également des inquiétudes. Par exemple, seules trois des dix options d'EFP les plus populaires dans le deuxième cycle de l'enseignement secondaire préparent les étudiants à des professions sujettes à pénurie de main-d'œuvre. Il semble donc essentiel d'améliorer l'adéquation des programmes d'EFP avec les besoins du marché du travail.

Le Service Francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ), l'entité chargée de la production des profils métiers et formation en Belgique francophone, est au cœur des efforts déployés pour relever ces défis. Pourtant, malgré une réforme récente, le SFMQ peine toujours à produire les profils métiers et formation en temps voulu et de manière flexible. Les délais de production sont encore estimés à 2 ou 3 ans, en moyenne. De plus, le SFMQ ne dispose pas d’outil pour suivre l'utilisation de ses profils d'emploi et de formation par les opérateurs d’éducation et de formation et évaluer l’utilité et la qualité de ces profils. Ces sujets ont été identifiés comme des défis importants et persistants en Belgique francophone.