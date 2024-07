M. Ulrik Vestergaard Knudsen a pris ses fonctions de Secrétaire général adjoint de l’OCDE en janvier 2019. Son champ d’action couvre notamment la direction stratégique des activités de l’OCDE dans les domaines de la transformation numérique et technologique, des échanges et de l’agriculture, des relations mondiales ainsi que de la coordination avec les Nations Unis. En juin 2021, il a été nommé Champion de l’intégration des questions d'égalité des genres et de la diversité et il dirige les travaux de l’OCDE sur l’égalité des genres et la diversité. M. Knudsen a supervisé la transformation du Comité exécutif en session spéciale (CESS) en Groupe de stratégie globale (GSG) dont le but est de disposer d'un forum stratégique où peuvent être débattues des questions d’intérêt mondial. Il a présidé les premières réunions du GSG de 2012 à 2017.



Jusqu’à la fin de 2018, M. Knudsen exerçait les fonctions de secrétaire d’État permanent auprès du ministère des Affaires étrangères du Danemark. Auparavant, il avait occupé auprès de deux premiers ministres danois le poste de sherpa et de conseiller diplomatique principal pour la politique de la sécurité, et pour l’UE et les affaires étrangères, au sein du Bureau du Premier ministre. Il a été par ailleurs ambassadeur auprès de l’OCDE et de l’UNESCO en 2008‑09. En plus de sa carrière diplomatique, où il a été notamment en poste à Londres (2003‑04), Washington (1998‑2000) et Moscou (1997), il a occupé pendant une courte période le poste de directeur de la politique internationale du groupe Vodafone, à Londres (2013).



M. Knudsen est titulaire d'un master d’économie de l’Université de Copenhague (1994), où il a également enseigné en qualité de conférencier extérieur, et il est l’auteur de différents articles et publications consacrés à l’Asie, à l’OMC, à la politique commerciale et à la mondialisation.